Правительство Грузии переходит на чрезвычайный режим работы из-за коронавируса - ОБНОВЛЕНО

Грузинские министерства и ведомства переходят на чрезвычайный режим работы в связи с распространением нового коронавируса в мире и республике. Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании Кабинета министров.

"Все органы правительства переходят на 24-часовой режим чрезвычайной работы. Особенно это касается министерства здравоохранения, МВД, министерства образования, министерства юстиции, конечно же, МИД и соответствующих ведомств, министерства финансов", - сказал Гахария.

Напомним, в Грузии выявлено 24 случая заражения новым коронавирусом.

*** 10:07

Грузинским депутатам после командировок в страны с высоким числом заболеваний коронавирусом, запретили выходить на работу, сообщает Report со ссылкой на "Кавказский узел".

В распоряжении спикера парламента Арчила Талаквадзе говорится, что для профилактики распространения коронавируса, депутаты парламента Грузии, которые пребывали в командировках в странах с высоким распространением коронавируса, не должны являться на работу в течение двух недель после возвращения в Грузию.

Сотрудникам парламента предписывается соблюдать правила самоизоляции в случае контакта с инфицированными, им разрешено работать удаленно, с сохранением заработной платы.

Также депутатам и сотрудникам парламента Грузии предписано отменить все заграничные деловые поездки, кроме случаев срочной необходимости. Документом также отменены все публичные мероприятия в парламенте.

Отметим, что количество заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 24 человек.