Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее стало известно, что также с 8 июля и российские авиакомпании прекратят полеты между РФ и Грузией.

На сайте Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".