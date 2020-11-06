Грузинский СГБ сообщил о попытке свержения государственной власти

По факту попытки госпереворота в Грузии ведется следствие

По факту попытки госпереворота в Грузии ведется следствие.

Как передает Report, об этом сообщила Служба государственной безопасности страны (СГБ).

Отмечается, что в случае нежелательного результата на парламентских выборах отдельные лица планировали свергнуть власть силой, и для этого сформировали мобильные группы из бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

СГБ соседней страны продолжает интенсивное расследование для получения доказательств и установления виновных в рамках расследования, начатого 1 октября.