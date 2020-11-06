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Грузинский СГБ сообщил о попытке свержения государственной власти

Грузинский СГБ сообщил о попытке свержения государственной власти По факту попытки госпереворота в Грузии ведется следствие
В регионе
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6 ноября 2020 г. 21:20
Грузинский СГБ сообщил о попытке свержения государственной власти

По факту попытки госпереворота в Грузии ведется следствие.

Как передает Report, об этом сообщила Служба государственной безопасности страны (СГБ).

Отмечается, что в случае нежелательного результата на парламентских выборах отдельные лица планировали свергнуть власть силой, и для этого сформировали мобильные группы из бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

СГБ соседней страны продолжает интенсивное расследование для получения доказательств и установления виновных в рамках расследования, начатого 1 октября.

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