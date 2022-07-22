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Грузинский профессор: За Карабах стоило воевать

Грузинский профессор: За Карабах стоило воевать “В Азербайджане нет второго такого прекрасного региона, как Карабах. Я был очарован Карабахом. За эти земли стоило бороться".
В регионе
22 июля 2022 г. 18:32
Грузинский профессор: За Карабах стоило воевать

“В Азербайджане нет второго такого прекрасного региона, как Карабах. Я был очарован Карабахом. За эти земли стоило бороться".

Об этом заявил главный куратор Национального музея Грузии, доктор исторических наук, профессор, автор книги “Карабахское ханство – историческая и культурная идентичность” Эльдар Надирадзе, выступая на международной конференции “Грузия-Азербайджан: наследие дружбы, прошедшей испытание веками”.

По его словам, в Национальном музее Грузии хранятся уникальные материалы, относящиеся к Азербайджану: “Первым делом мы подготовили книгу об азербайджанских коврах, хранящихся в фондах музея. Следующие издания были посвящены Иреванскому ханству, культурному наследию Баку и Карабахскому ханству. У меня есть одна идея, и я хочу обязательно ее реализовать. Хочу работать над книгой о материальном и культурном наследии Азербайджана, хранящейся в Национальном музее Грузии. Я подготовлю это издание и подарю его любимому азербайджанскому народу”.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü professor: “Qarabağ uğrunda döyüşməyə dəyərdi”

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