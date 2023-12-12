Грузинский профессор: Гейдар Алиев сыграл значимую роль в повышении влияния Грузии в мире

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сыграл значимую роль в повышении влияния Грузии в мире.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сыграл значимую роль в повышении влияния Грузии в мире.

Об этом грузинскому бюро Report заявил доктор экономических наук, профессор Отар Обесадзе.

Он отметил, что Гейдар Алиев был самым сильным лидером постсоветского пространства.

По словам Обесадзе, благодаря поддержке Гейдара Алиева был реализован проект Баку-Тбилиси-Джейхан, за счет которого возросло значение Грузии на Кавказе и в мире.

Профессор считает, что проект Баку-Тбилиси-Джейхан создал гарантию безопасности для Грузии: "Кроме того, страна заработала большие деньги, сотни граждан были обеспечены работой. В рамках этого проекта был полностью профинансирован и восстановлен исторический парк Боржоми".

Обесадзе напомнил и о реализации при поддержке Гейдара Алиева проекта Шелкового пути: "Таким образом, Грузия и Азербайджан стали играть роль коридора между Азией и Европой. Все это создавало стабильность в стране".