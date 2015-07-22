Президент Грузии: "Мы не примем, и не будем мириться с оккупацией"

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "Мы не примем, и не будем мириться с оккупацией".

Как сообщает Report со ссылкой на радио "Свобода", об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире Общественного вещателя.

По его словам, в связи с этим, позиция всех грузин едина. "Это тема, которая касается всех и болезненная для всех. Тема, которая для любого грузина является фундаментальной, и с которой сжился каждый грузин - мы не примем оккупацию, не будем мириться с оккупацией и объединим страну", - добавил он.

По его словам, возведение искусственных барьеров для людей и на оккупированной территории является шагом против разрядки обстановки, и соответственно, это отдельный феномен, с которым Грузия имеет дело.

По словам Георгия Маргвелашвили, с этой точки зрения, Грузия имеет полную поддержку международного содружества.