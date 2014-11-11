Грузинский премьер представил кандидата на пост главы МИД страны

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представил исполняющую обязанности первого заместителя министра иностранных дел страны Тамару Беручашвили на пост главы МИД Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, И.Гарибашвили, представляя кандидатуру Т.Беручашвили, сказал, что она точно знает, что нужно делать в сфере внешней политики, и перед какими вызовами стоит сегодня страна и как можно эффективно продолжить курс, который осуществляет Грузия.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе покинула занимаемую должность 5 ноября по собственному желанию после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправил в отставку Ираклия Аласания с поста министра обороны.