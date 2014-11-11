Грузинский премьер представил кандидата на пост главы МИД страны

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, И.Гарибашвили, представляя кандидатуру Т.Беручашвили, сказал, что она точно знает, что нужно делать в сфере внешней политики, и перед какими вызовами стоит сегодня страна и как можно эффективно продолжить курс, который осуществляет Грузия.
Напомним, что бывший министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе покинула занимаемую должность 5 ноября по собственному желанию после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправил в отставку Ираклия Аласания с поста министра обороны.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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