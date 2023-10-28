Грузинский политолог: Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии

Запад делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Запад делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Об этом сказал местному бюро Report грузинский политолог, профессор Бадри Начкебия.

По его словам, в этот процесс вовлечены НПО, представители иностранных государств и институтов.

"Они пытаются совершить переворот. Естественно, это подвергает серьезной опасности наше государство. Очень удивительно, что финансируют все это именно страны, которые якобы являются нашими партнерами. Это вызывает сожаление и тревогу. Потому что Грузия не заинтересована в обеспечении интересов других стран, наша цель – забота о своих гражданах. Грузинские спецслужбы делают все возможное, чтобы предотвратить эти угрозы", - сказал он.