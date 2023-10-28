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Грузинский политолог: Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии

Грузинский политолог: Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии Запад делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии.
В регионе
28 октября 2023 г. 10:58
Грузинский политолог: Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии

Запад делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Об этом сказал местному бюро Report грузинский политолог, профессор Бадри Начкебия.

По его словам, в этот процесс вовлечены НПО, представители иностранных государств и институтов.

"Они пытаются совершить переворот. Естественно, это подвергает серьезной опасности наше государство. Очень удивительно, что финансируют все это именно страны, которые якобы являются нашими партнерами. Это вызывает сожаление и тревогу. Потому что Грузия не заинтересована в обеспечении интересов других стран, наша цель – забота о своих гражданах. Грузинские спецслужбы делают все возможное, чтобы предотвратить эти угрозы", - сказал он.

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Версия на английском языке Georgian politician: West is doing everything possible to destabilize Georgia 
Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: “Qərb Gürcüstanda sabitliyi pozmaq üçün əlindən gələni edir”

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