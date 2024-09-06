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Грузинский политолог: Запад не хочет терять рычаги влияния на Южный Кавказ

Грузинский политолог: Запад не хочет терять рычаги влияния на Южный Кавказ Запад стремится вмешаться в предстоящие выборы в Грузии, чтобы сохранить рычаги влияния на Южном Кавказе.
В регионе
6 сентября 2024 г. 17:31
Грузинский политолог: Запад не хочет терять рычаги влияния на Южный Кавказ

Запад стремится вмешаться в предстоящие выборы в Грузии, чтобы сохранить рычаги влияния на Южном Кавказе.

Об этом в грузинскому бюро Report заявил политолог Леван Мамаладзе.

По его мнению, именно поэтому Запад поддерживает "пятую колонну" в Грузии и пытается вмешиваться во внутренние дела страны.

"Грузия, как и Азербайджан ранее, сможет противостоять этому давлению. Запад не желает упускать возможность влиять на ситуацию в Южном Кавказе. Подобные попытки неоднократно предпринимались и в отношении Азербайджана, однако страна сумела пресечь вмешательство. Теперь следующей мишенью для Запада, не добившегося успеха, стала Грузия", - сказал Мамаладзе.

По его словам, парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" именно для предотвращения иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране.

"Закон несколько ослабил вмешательство Запада. Но впереди выборы. Поэтому Запад начал активно финансировать некоторые НПО и медиа. Они понимают, что если мы нейтрализуем эту угрозу, то сохраним свой суверенитет. Поэтому эти выборы очень важны для нас. Я верю, что грузинский народ проголосует за достойных и сохранит суверенитет своей страны. Мы не позволим Западу, планирующему смену власти в Грузии, сделать это", - подчеркнул Мамаладзе.

Политолог считает, что недавно подписанные соглашения и совместные проекты Азербайджана и Грузии с Китаем говорят о том, что Пекин планирует инвестировать в Грузию и Азербайджан.

"На Западе понимают, что в таком случае эти две кавказские страны станут еще сильнее. Чтобы предотвратить это, они хотят захватить власть в Грузии", - отметил Мамаладзе.

"После выборов Запад будет делать заявления, называть выборы фальшивыми. Будут выступления, попытки переворота, которые ни к чему не приведут. Против страны могут ввести санкции в случае чего помогут соглашения, подписанные с Китаем. Одним словом, Запад не сможет добиться своих гнусных целей в Грузии, как этого он не добился в Азербайджане", - резюмировал политолог.

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Версия на английском языке Georgian expert: West refuses to relinquish influence in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: Qərb Cənubi Qafqaza təsir rıçaqlarını əldən vermək istəmir

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