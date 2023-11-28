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Грузинский политолог: Визит Григоряна в Тбилиси - часть мирного процесса на Кавказе

Грузинский политолог: Визит Григоряна в Тбилиси - часть мирного процесса на Кавказе Визит в Тбилиси секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна после трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции в Баку является частью шагов, предпринятых в направлении установления мира на Кавказе.
В регионе
28 ноября 2023 г. 18:31
Грузинский политолог: Визит Григоряна в Тбилиси - часть мирного процесса на Кавказе

Визит в Тбилиси секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна после трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции в Баку является частью шагов, предпринятых в направлении установления мира на Кавказе.

Об этом грузинскому бюро Report сказал глава Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе, комментируя визит Армена Григоряна в Тбилиси.

По его словам, армянская сторона устанавливает тесные контакты с Грузией для укрепления своей безопасности. Это связано с тем, что армянская сторона уже готова к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

"Грузия и Азербайджан ведут очень важную работу для мирного процесса, поддержания безопасности в регионе. Естественно, очень важно, чтобы к этому процессу подключилась и Армения. Конфликты, разжигаемые третьими странами в регионе, должны стать частью истории", - сказал политолог.

По его словам, Азербайджан всегда признавал территориальную целостность Грузии: "По этой причине мы всегда рядом с Азербайджаном, который является дружественной и братской страной".

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: “Qriqoryanın Tbilisiyə səfəri Qafqazda sülh prosesinin bir hissəsidir”

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