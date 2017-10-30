Грузинский политолог: Тот факт, что Армения осталась вне проекта БТК- это ошибка Еревана

Тбилиси. 30 октября. REPORT.AZ/ Известный грузинский политолог Георгий Хухашвили дал местным СМИ интервью о железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как передает грузинское бюро Report, в интервью политолог высказал интересные мысли относительно Армении.

Говоря об истории зарождения идеи проекта БТК, его реализации, экономической, политической важности как с региональной, так и мировой точки зрения, политолог назвал эту линию “проектом века”.

Политолог сказал:"Из-за армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта одна из стран Южного Кавказа, Армения осталась вне “проекта века”. А это вредит в первую очередь самой стране. Тот факт, что Армения осталась вне проекта приносит ей большой урон, экономические проблемы страны еще более углубляются”.

По его мнению, проблему создала сама Армения. Политические амбиции официального Еревана превосходят экономику. Из-за этого в экономической перспективе официальный Ереван вынужден расплачиваться тем, что остается вне региональных проектов по причине личных, фатальных ошибок.

"Думаю, что в ближайшее время Армения согласится выйти из региональной самоизоляции", - отметил Георгий Хухашвили.

Г. Хухашвили особо отметил значимость протянувшейся на 828 км железнодорожной линии как для региона, так и для Азии и Европы.