Грузинский политолог: США не смогут использовать Кавказ как инструмент своей игры

США пытаются использовать Южный Кавказ как инструмент своей игры, но им не удастся это сделать.

США пытаются использовать Южный Кавказ как инструмент своей игры, но им не удастся это сделать.

Об этом грузинскому бюро Report сказал глава руководитель Центра стратегического планирования Грузии Леван Мамаладзе.

"Что стоит за решением США отказать в гуманитарной и технической помощи Азербайджану? На это есть только один ответ - сделать Кавказ инструментом для собственной игры и целей, но им не удастся это реализовать", - заявил он.

По словам главы центра, у США не остается причин для вмешательства в регион, поскольку карабахский вопрос полностью нашел свое решение.

"Мир на Кавказе очень важен для Азербайджана, Грузии и Армении. Подписание мирного договора между двумя странами означает установление мира в регионе", - добавил он.