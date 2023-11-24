Грузинский политолог: Саммит СПЕКА послужит развитию всех проектов на Среднем коридоре

Саммит Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) очень важен, он послужит развитию всех проектов на Среднем коридоре.

Саммит Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) очень важен, он послужит развитию всех проектов на Среднем коридоре.

Об этом грузинскому бюро Report заявил политолог Симон Копадзе.

По его мнению, проведение встречи лидеров стран Центральной Азии в Баку и участие на саммите СПЕКА премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в качестве почетного гостя усиливают роль Азербайджана и Грузии в регионе.

С.Копадзе отметил, что расширение инфраструктуры позитивно влияет на развитие экономик государств: "В то же время это и открытие дополнительных рабочих мест, увеличение притока денег в страну, а также обеспечение безопасности государств. Поэтому можно смело говорить о важности этого саммита во всех смыслах".