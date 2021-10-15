Грузинский политолог: Победа Азербайджана сильно напугала сепаратистов в регионе

"Азербайджан на протяжении почти 30 лет прилагал большие усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта, но никаких результатов не было достигнуто".

"Азербайджан на протяжении почти 30 лет прилагал большие усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта, но никаких результатов не было достигнуто".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил директор Института изучения Ближнего Востока и Кавказа Василий Папава на прошедшем в Тбилиси форуме "Поддержка мира в регионе со стороны молодежи и СМИ".

По словам политолога, за этот период Азербайджан проявил большое терпение: "Соседний Азербайджан ждал подходящей геополитической ситуации для освобождения своих территорий от оккупации. Азербайджанский народ был готов к Отечественной войне".

В. Папава отметил, что победа Азербайджана сильно напугала сепаратистов в регионе: "Сепаратистские силы увидели, что рано или поздно справедливость восторжествует, и им не удастся достичь своих целей. Грузия должна брать пример с Азербайджана, не допускать, чтобы тема оккупации была забыта внутри страны и на международной арене".

Высоко оценив деятельность азербайджанских СМИ в период войны, он подчеркнул, что пресса демонстрировала свою единую и сплоченную позицию.