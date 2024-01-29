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Грузинский политолог: Отставка премьера связана с возвращением Иванишвили в политику

Грузинский политолог: Отставка премьера связана с возвращением Иванишвили в политику Отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и изменения в правительстве связаны с возвращением Бидзины Иванишвили в политику.
В регионе
29 января 2024 г. 19:29
Грузинский политолог: Отставка премьера связана с возвращением Иванишвили в политику

Отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и изменения в правительстве связаны с возвращением Бидзины Иванишвили в политику.

Об этом местному бюро Report заявил грузинский политолог Леван Мамаладзе.

По его словам, возвращение Б.Иванишвили принесет с собой изменения в той или иной форме: ”Цель состоит в том, чтобы бороться с коррупцией и донести до грузинской общественности послание о том, что возвращение изменит все к лучшему".

По мнению Л.Мамаладзе, нынешний председатель правящей партии “Грузинская мечта-Демократическая Грузия” Ираклий Кобахидзе займет пост премьер-министра, а Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии: “Кроме того, мы станем свидетелями смены министров. Происходящие изменения - это еще только начало реформ”.

Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня подал в отставку. Причина решения пока не разглашается.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: Baş nazirin istefası İvanişvilinin siyasətə qayıdışı ilə bağlıdır

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