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Грузинский политолог: Нас не сломить акциями протеста и попытками переворота

Грузинский политолог: Нас не сломить акциями протеста и попытками переворота
В регионе
29 ноября 2024 г. 15:53
Грузинский политолог: Нас не сломить акциями протеста и попытками переворота

Грузия приняла правильное решение о приостановлении переговоров о членстве в Европейском союзе (ЕС) до конца 2028 года.

Об этом Report заявил руководитель Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе.

По его словам, интеграция Грузии в ЕС обсуждается много лет. "Но по мере нашего продвижения мы столкнулись с более жестким давлением и нелогичными условиями со стороны ЕС", - казал он.

Руководитель центра также отметил, что требование ЕС отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" является "самым нелогичным подходом".

"Потому что правительство требует, чтобы все организации, финансируемые из-за рубежа, продолжали свою деятельность прозрачно. Другое нелогичное давление ЕС связано с решением Грузии о "Защите семейных ценностей". ЕС требует отмены этого решения, чтобы можно было легче распространять ЛГБТ-пропаганду", - сказал Мамаладзе.

Касаясь акций протеста в Грузии, политолог заявил, что грузинский народ невозможно сломить этими акциями и попытками переворота.

"Саломе Зурабишвили ведет себя словно не президент Грузии, а марионетка США, Франции и других европейских стран. Но ей следует знать, что участием в митингах она не добьется никакого успеха. Через несколько недель в Грузии будет избран новый президент, кандидат уже представлен. Президент будет избран через новую избирательную систему, и все игры Запада закончатся в декабре", - сказал политолог.

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Версия на английском языке Expert says impossible to break Georgia with protests and coup attempts
Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: Aksiyalarla, çevriliş cəhdləri ilə bizi sındırmaq mümkün olmayacaq

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