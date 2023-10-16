Грузинский политолог: На примере Азербайджана стоит поучиться борьбе с врагом

На примере Азербайджана стоит поучиться борьбе с врагом.

На примере Азербайджана стоит поучиться борьбе с врагом.

Об этом грузинскому бюро Report заявил руководитель Центра стратегического планирования Грузии Леван Мамаладзе.

По его словам, водружение азербайджанского флага в Ханкенди - это историческое событие: "На инаугурации в 2003 году президент Ильхам Алиев сказал, что восстановит территориальную целостность Азербайджана и он выполнил свое обещание".

"Ценой потерь и крови азербайджанский народ восстановил территориальную целостность страны. Это должно послужить нам примером. Грузии стоит поучиться у Азербайджана как бороться с врагом. Верю, что мы также восстановим целостность своей страны", - сказал Л.Мамаладзе.

По мнению политолога Симона Кападзе, в период своего президентства Ильхам Алиев добился многих достижений, в числе которых особое место занимает восстановление территориальной целостности страны: "Желаю, чтобы флаг Грузии развевался в Сухуме, также как азербайджанский флаг сейчас развевается в Ханкенди".

Политологи поздравили азербайджанский народ во главе с президентом Ильхамом Алиевым в связи с водружением национального триколора в Ханкенди и других городах.