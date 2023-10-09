Грузинский политолог: Мы предложили Азербайджану и Армении провести экспертную встречу

Мы предложили Азербайджану и Армении провести встречи на экспертном уровне. Азербайджанская сторона уже предоставила нам список. Ждем ответа от Армении.

Мы предложили Азербайджану и Армении провести встречи на экспертном уровне. Азербайджанская сторона уже предоставила нам список. Ждем ответа от Армении.

Об этом сказал корреспонденту грузинского бюро Report местный политолог Симон Кападзе.

"Мы разъяснили армянской стороне, что двери все еще открыты. Есть идеальные условия для заключения соглашения. Давайте соберемся на уровне экспертов, обсудим вопрос и подготовим предложения для достижения общего знаменателя", - подчеркнул С.Кападзе.

По словам эксперта, одним из подходящих площадок для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является Грузия.

"Грузия является страной, с которой у Азербайджана самые тесные связи в регионе, через страну пролегает самый короткий коридор, соединяющий Европу и Азию. Если подойти к этому вопросу не только с географической, но и с геополитической, культурной точек зрения, то Азербайджан и Грузия - две братские страны", - отметил Симон Кападзе.