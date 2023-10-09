О нас

Грузинский политолог: Мы предложили Азербайджану и Армении провести экспертную встречу

Грузинский политолог: Мы предложили Азербайджану и Армении провести экспертную встречу Мы предложили Азербайджану и Армении провести встречи на экспертном уровне. Азербайджанская сторона уже предоставила нам список. Ждем ответа от Армении.
В регионе
9 октября 2023 г. 01:07
Грузинский политолог: Мы предложили Азербайджану и Армении провести экспертную встречу

Мы предложили Азербайджану и Армении провести встречи на экспертном уровне. Азербайджанская сторона уже предоставила нам список. Ждем ответа от Армении.

Об этом сказал корреспонденту грузинского бюро Report местный политолог Симон Кападзе.

"Мы разъяснили армянской стороне, что двери все еще открыты. Есть идеальные условия для заключения соглашения. Давайте соберемся на уровне экспертов, обсудим вопрос и подготовим предложения для достижения общего знаменателя", - подчеркнул С.Кападзе.

По словам эксперта, одним из подходящих площадок для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является Грузия.

"Грузия является страной, с которой у Азербайджана самые тесные связи в регионе, через страну пролегает самый короткий коридор, соединяющий Европу и Азию. Если подойти к этому вопросу не только с географической, но и с геополитической, культурной точек зрения, то Азербайджан и Грузия - две братские страны", - отметил Симон Кападзе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: “Azərbaycan və Ermənistana ekspertlərin görüşünü təklif etmişik”

Другие новости из категории

Эксперт: Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии
Эксперт: Азербайджан является надежным союзником и партнером Грузии
8 октября 2023 г. 23:53
Туркменистан и Ирак подписали меморандум о поставках туркменского газа
Туркменистан и Ирак подписали меморандум о поставках туркменского газа
8 октября 2023 г. 23:08
Казахстан призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мирного решения
Казахстан призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мирного решения
8 октября 2023 г. 16:33
В результате обстрела украинского города Херсон пострадали 11 человек
ФотоВ результате обстрела украинского города Херсон пострадали 11 человек
8 октября 2023 г. 11:23
Глава МИД Турции обсудил палестино-израильское урегулирование с коллегами из региона
Глава МИД Турции обсудил палестино-израильское урегулирование с коллегами из региона
7 октября 2023 г. 21:05
Турция призвала Израиль и Палестину к деэскалации напряженности
Турция призвала Израиль и Палестину к деэскалации напряженности
7 октября 2023 г. 20:06
В Таврическом университете состоялась открытая лекция про украинско-азербайджанские отношения
ФотоВ Таврическом университете состоялась открытая лекция про украинско-азербайджанские отношения
7 октября 2023 г. 19:45
Эрдоган переизбран председателем правящей партии Турции
ФотоЭрдоган переизбран председателем правящей партии Турции
7 октября 2023 г. 16:59
Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности
Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности
7 октября 2023 г. 14:12
Эрдоган: Турция полна решимости достичь всех поставленных целей
Эрдоган: Турция полна решимости достичь всех поставленных целей
7 октября 2023 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi