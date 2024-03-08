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Грузинский политолог: Идея Армении создать военный союз с различными странами весьма нехороший сигнал

Грузинский политолог: Идея Армении создать военный союз с различными странами весьма нехороший сигнал Стремление Армении создать военный блок с Францией, Грецией и другими странами не является правильным шагом. Идея создать военный союз с различными государствами весьма нехороший сигнал как для самой Армении, так и всего региона.
В регионе
8 марта 2024 г. 22:37
Грузинский политолог: Идея Армении создать военный союз с различными странами весьма нехороший сигнал

Стремление Армении создать военный блок с Францией, Грецией и другими странами не является правильным шагом. Идея создать военный союз с различными государствами весьма нехороший сигнал как для самой Армении, так и всего региона.

Об этом в беседе с корреспондентом грузинского бюро Report сказал местный политолог Тенгиз Тхилава.

По его словам, Франция и Греция давно хотят "проникнуть" на Южный Кавказ, но Азербайджан и Грузия не согласны с этим.

"Но поскольку Армения никогда не проводила независимую политику, она верит каждому данному ей обещанию и подчиняется указаниям из вне. Однако это не поможет Армении реализовать ее намерения по привлечению в регион внешних сил", - уточнил Т.Тхилава.

Эксперт считает, что в этой стране уже понимают ущербность оккупационной политики, и что такой внешнеполитический вектор принесет только вред.

"Еще один интересный нюанс заключается в том, что Армения хочет дистанцироваться от России. Об этом говорят недавние заявления правительства Армении, обвиняющие Россию в "предательстве", а также ущемление российских военных и пограничников. В настоящее время Ереван пытается заручиться поддержкой Франции, Греции и других стран только потому, что боится жесткой позиции Москвы. Не думаю, что нынешняя политика Армении принесет ей успех. Лучшее достижение – это мир и безопасность. Чем скорее Армения откажется от своей агрессивной политики и подпишет мирный договор, тем скорее она встанет на путь развития как независимое государство", - добавил Тенгиз Тхилава.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: Ermənistanın müxtəlif ölkələrlə hərbi birlik yaratmaq ideyası heç də yaxşı əlamət deyil

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