Грузинский политолог: Для устойчивого мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать совместно

”Для постоянного мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать вместе".

”Для устойчивого мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать совместно".

Об этом грузинскому бюро Report руководитель Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе, комментируя визит министра обороны этой страны в Азербайджан.

"Визит министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Азербайджан является очередным показателем мирной политики нашей страны на Кавказе. Встреча министра с президентом Ильхамом Алиевым также является ярким примером предпринимаемых шагов в направлении мира. Некоторое время назад подобная встреча состоялась и в Армении. Армении необходимо оказать помощь в подписании мирного договора. Грузинская сторона прилагает большие усилия в этом направлении", - подчеркнул политолог.

Л.Мамаладзе выразил надежду, что в скором времени начнутся трехсторонние встречи и будет подписан мирный договор.