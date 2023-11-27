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Грузинский политолог: Для устойчивого мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать совместно

Грузинский политолог: Для устойчивого мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать совместно ”Для постоянного мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать вместе".
В регионе
27 ноября 2023 г. 20:12
Грузинский политолог: Для устойчивого мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать совместно

”Для устойчивого мира в регионе страны Южного Кавказа должны действовать совместно".

Об этом грузинскому бюро Report руководитель Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе, комментируя визит министра обороны этой страны в Азербайджан.

"Визит министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Азербайджан является очередным показателем мирной политики нашей страны на Кавказе. Встреча министра с президентом Ильхамом Алиевым также является ярким примером предпринимаемых шагов в направлении мира. Некоторое время назад подобная встреча состоялась и в Армении. Армении необходимо оказать помощь в подписании мирного договора. Грузинская сторона прилагает большие усилия в этом направлении", - подчеркнул политолог.

Л.Мамаладзе выразил надежду, что в скором времени начнутся трехсторонние встречи и будет подписан мирный договор.

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Версия на английском языке Georgian political scientist: For sustainable peace in region, South Caucasus countries must act together
Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: “Regionda daimi sülh üçün Cənubi Qafqaz ölkələri birgə çalışmalıdır”

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