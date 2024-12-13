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Грузинский политик обвинила западных послов в попытке расколоть общество

Грузинский политик обвинила западных послов в попытке расколоть общество Член грузинской партии "Народная власть" Тамар Чибурданидзе обвинила послов иностранных государств (США, Латвии, Германии и Великобритании) в двойных стандартах и попытке расколоть общество в Грузии.
В регионе
13 декабря 2024 г. 13:22
Грузинский политик обвинила западных послов в попытке расколоть общество

Член грузинской партии "Народная власть" Тамар Чибурданидзе обвинила послов иностранных государств (США, Латвии, Германии и Великобритании) в двойных стандартах и попытке расколоть общество в Грузии.

Как сообщает Report, об этом политик заявила сайту Imedinews.

По ее словам, тот факт, что послы навестили съемочную группу телеканала TV First в клинике, заслуживает похвалы, однако с точки зрения справедливости и дипломатического этикета им следовало бы также встретиться с представителями других СМИ.

Чибурданидзе отметила, что иностранные послы поддерживают оппозицию и даже не скрывают этого.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü siyasətçi Qərb ölkələrinin səfirlərini ikili standartda və cəmiyyəti parçalamaqda ittiham edib

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