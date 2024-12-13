Грузинский политик обвинила западных послов в попытке расколоть общество

Член грузинской партии "Народная власть" Тамар Чибурданидзе обвинила послов иностранных государств (США, Латвии, Германии и Великобритании) в двойных стандартах и попытке расколоть общество в Грузии.

Член грузинской партии "Народная власть" Тамар Чибурданидзе обвинила послов иностранных государств (США, Латвии, Германии и Великобритании) в двойных стандартах и попытке расколоть общество в Грузии.

Как сообщает Report, об этом политик заявила сайту Imedinews.

По ее словам, тот факт, что послы навестили съемочную группу телеканала TV First в клинике, заслуживает похвалы, однако с точки зрения справедливости и дипломатического этикета им следовало бы также встретиться с представителями других СМИ.

Чибурданидзе отметила, что иностранные послы поддерживают оппозицию и даже не скрывают этого.