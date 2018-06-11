Грузинский оппозиционный депутат арестован на акции в Тбилиси

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники патрульной полиции задержали на проспекте Руставели в центре Тбилиси депутата парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Задержанию предшествовала потасовка между Мелией и членами ЕНД с сотрудниками полиции. Оппозиционеры окружили автомобиль, принадлежащий МВД, и не давали ему проехать. После этого в дело вмешалась полиция. Затем началась потасовка, в результате которой пришлось задержать Мелия.

Помимо Мелия, по информации TV Pirveli, задержан и депутат сакребуло (горсовет) Тбилиси от Нацдвижения Ираклий Надирадзе.

Официальных комментариев от МВД Грузии пока не поступало.