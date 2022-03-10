Грузинский министр: Приложим все усилия для дальнейшего укрепления отношений в правовой сфере

"Сотрудничество между министерствами юстиции Грузии и Азербайджана переходит в более интенсивный этап, что является продолжением стратегических отношений между нашими странами".

"Сотрудничество между министерствами юстиции Грузии и Азербайджана переходит в более интенсивный этап, что является продолжением стратегических отношений между нашими странами".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

По его словам, углубление сотрудничества является приоритетом для руководства обеих стран: "Подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве будет способствовать развитию отношений между молодыми адвокатами двух стран и повысит совместные усилия в борьбе с фальсификацией документов. Мы приложим все усилия для дальнейшего укрепления отношений в правовой сфере".

Р.Брегадзе отметил, что сотрудничество с Азербайджаном включает обмен опытом в области социальной реабилитации осужденных, развитие медиации, встречи экспертов, визиты, конференции и симпозиумы, проводимые между двумя странами.