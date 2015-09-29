Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили потерял позиции в Forbes

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Единственный представитель Грузии в списке Forbes, миллиардер Бидзина Иванишвили потерял свои позиции в рейтинге самых богатых людей в мире. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, состояние экс-премьера Грузии Иванишвили, согласно рейтингу журнала Forbes, в 2015 году, также как и в 2014, составляет 5,2 миллиарда долларов. Однако в этом году его позиция в списке с 270 упала до 291-го место в мире.

Максимальный показатель Бидзины Иванишвили — 143-я позиция в 2008 году, тогда его состояние оценивалось в 6,4 млрд долларов. Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173 место в мире).

Коалиция "Грузинская мечта", созданная Бидзиной Иванишвили, пришла к власти в ноябре 2012 года, сформировав парламентское большинство и новое правительство. Через год кандидат от коалиции Георгий Маргвелашвили стал четвертым президентом Грузии, а Михаил Саакашвили покинул страну. В 2014 году "Грузинская мечта" укрепила свои позиции, выиграв выборы в органы местного самоуправления по городам и районам Грузии.

Сам Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах 2012 года ушел из политики в неправительственный сектор.