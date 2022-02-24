Грузинский историк: Ходжалинский геноцид не может быть прощен

"Ходжалинская трагедия является самым бесчеловечным актом геноцида, совершенным в истории. Этот геноцид не может быть прощен или забыт".

"Ходжалинская трагедия является самым бесчеловечным актом геноцида, совершенным в истории. Этот геноцид не может быть прощен или забыт".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал профессор Сухумского госуниверситета, историк Гурам Мархулия на мероприятии, посвященном 30-й годовщине Ходжалинского геноцида в штаб-квартире SOCAR Energy Georgia в Тбилиси.

Историк отметил, что армяне совершали зверства и против грузин:

"Грузия не должна забывать о зверствах, совершенных армянами в Абхазии. Я помню, когда нас изгнали из Абхазии, армяне не скрывали, что давно мечтали об этом".

По словам Г.Мархулия, парламент Грузии должен признать Ходжалинскую трагедию как акт геноцида.

В заключение своего выступления Г.Мархулия пожелал дружественному и братскому народу Азербайджана прогресса и мира.