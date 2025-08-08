О нас

Грузинский эксперт: Мир на Южном Кавказе становится реальностью

Грузинский эксперт: Мир на Южном Кавказе становится реальностью Мир в Грузии, Азербайджане, Армении - это ситуация, о которой веками мечтали народы, живущие в регионе, и сегодня эта цель становится реальностью благодаря усилиям лидеров Азербайджана и Армении, а также президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
В регионе
8 августа 2025 г. 14:45
Грузинский эксперт: Мир на Южном Кавказе становится реальностью

Мир в Грузии, Азербайджане, Армении - это ситуация, о которой веками мечтали народы, живущие в регионе, и сегодня эта цель становится реальностью благодаря усилиям лидеров Азербайджана и Армении, а также президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом грузинскому бюро Report сказал известный грузинский эксперт, политолог Гия Абашидзе.

Он отметил, что хотя путь к миру долгий, он реален.

"Конфликты и войны – это шаг назад, а мир, благополучие и стабильность ведут вперед. В этом отношении открытие Зангезурского транспортного коридора, который является альтернативой коридору, проходящему через Грузию, а также все эти транспортные маршруты, проходящие через Южный Кавказ, имеют большое значение для благополучия наших народов, экономического развития и будущих перспектив", - заявил Абашидзе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian expert: Peace desire in South Caucasus becoming reality
Версия на азербайджанском языке Gürcü ekspert: Cənubi Qafqazda sülh arzusu reallığa çevrilməkdədir

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
2 августа 2025 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi