Грузинский эксперт: Мир на Южном Кавказе становится реальностью

Мир в Грузии, Азербайджане, Армении - это ситуация, о которой веками мечтали народы, живущие в регионе, и сегодня эта цель становится реальностью благодаря усилиям лидеров Азербайджана и Армении, а также президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Мир в Грузии, Азербайджане, Армении - это ситуация, о которой веками мечтали народы, живущие в регионе, и сегодня эта цель становится реальностью благодаря усилиям лидеров Азербайджана и Армении, а также президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом грузинскому бюро Report сказал известный грузинский эксперт, политолог Гия Абашидзе.

Он отметил, что хотя путь к миру долгий, он реален.

"Конфликты и войны – это шаг назад, а мир, благополучие и стабильность ведут вперед. В этом отношении открытие Зангезурского транспортного коридора, который является альтернативой коридору, проходящему через Грузию, а также все эти транспортные маршруты, проходящие через Южный Кавказ, имеют большое значение для благополучия наших народов, экономического развития и будущих перспектив", - заявил Абашидзе.