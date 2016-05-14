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    ​Грузинский эксперт: Мецаморская АЭС в Армении является источником угрозы и должна быть закрыта

    Директор центра: Петиция азербайджанской стороны о закрытии Мецаморской АЭС - правильный шаг

    Тбилиси. 14 мая. REPORT. AZ/ "Мецаморская атомная электростанция (АЭС) в Армении - серьезный источник угрозы не только для Южного Кавказа, но и всего мира, поэтому ее деятельность должна быть прекращена".

    Как заявил Report директор Центра исследования терроризма и политического насилия Грузии, преподаватель Тбилисского государственного университета, политолог Бадри Начкебия, МАГАТЭ и другие авторитетные международные организации должны усилить контроль над регионом Южного Кавказа.

    Он напомнил, что недавно в Грузии были задержаны 6 человек при попытке продать уран-238, в том числе, трое граждан Армении. 

    "Один из них работал на Мецаморской АЭС, второй длительное время был сотрудником спецслужбы Армении. Эти факты еще раз подтверждают, что уран-238 завезен в Грузию из Армении. Всем известно, что ни в Азербайджане, ни в Грузии нет подобных веществ. Источником урана является Мецаморская АЭС в Армении", - подчеркнул эксперт.

    По мнению политолога, имеется достаточно фактов, подтверждающих, что станция сдана в эксплуатацию очень давно и находится в аварийном состоянии.

    "В этом году должны были состояться обсуждения о ее закрытии, однако армянская сторона вновь отказалась от них. Никто не должен забывать о Чернобыльской трагедии. Считаю, что петиция азербайджанской стороны о закрытии Мецаморской АЭС - правильный шаг", - указал Б.Начкебия.

    Политолог подчеркнул, что граждане Грузии также должны активно присоединиться к этой кампании.

    Б.Начкебия также прокомментировал заявления армянских политиков о получении атомного оружия, напомнив, что еще в 1989 году глава одной из активных группировок Армении Игорь Мурадян заявлял о необходимости создания атомного оружия.

    "На днях с аналогичным заявлением выступил депутат парламента Армении Грант Багратян. Подобные заявления еще раз доказывают, что Армения - один из основных факторов нарушения мира и безопасности в регионе", - добавил политолог.

    По словам директора центра, заявления армянских депутатов о том, что в Армении имеется атомное оружие не вызывают доверия. 

    "Однако в эпоху стремительного развития технологий получение такого оружия не кажется таким уж сложным. Поэтому МАГАТЭ и другие авторитетные международные организации должны усилить контроль над регионом Южного Кавказа", - резюмировал Б.Начкебия.

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