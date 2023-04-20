Грузинский депутат обвинил посла США в двойных стандартах

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Заркуа обвинил посла США в стране Келли Дегнан в двойных стандартах.

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Заркуа обвинил посла США в стране Келли Дегнан в двойных стандартах.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Накануне правящая партия во второй раз помешала оппозиции создать парламентскую комиссию по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Посол США заявила о том, что защита властями Грузии судей, против которых Соединенные Штаты ввели санкции, не означает солидарность с судебной системой.

"Хочу сказать госпоже Дегнан, что двойные стандарты нигде не пройдут, подобный подход у вас не пройдет. Мы достойная страна, я сын моей страны, сын моего народа, сын величайшей цивилизации, величайшей культуры. Это не банановая республика, и здесь каждое решение и каждое слово имеет цену", - заявил Заркуа в передаче "Свободное пространство".

По словам депутата неприемлемо, когда вводят санкции в отношении одной из важнейших ветвей власти - судебной, а затем отступают и говорят, что это были не санкции, а ограничения, и при этом не хотят предъявлять никаких аргументов.

Речь идет о трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе в отношение которых 5 апреля США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в коррупцию".

"Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США заявила о том, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", - сказала она.

Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили направил госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, где выразил надежду, что Госдеп представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.