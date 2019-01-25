Грузинский чиновник осведомился о положении дел в мусульманской общине

Тбилиси. 25 января. REPORT.AZ/ В Государственном агентстве по вопросам религии Грузии состоялась встреча с руководством Управления мусульман Грузии (УМГ).

Как передаёт грузинское бюро Report, председатель госагентства Заза Вашакмадзе принял председателя УМГ Гаджи Рамина Игидова и муфтия управления Гаджи Ясина Алиева.

На встрече Вашакмадзе поинтересовался насущными потребностями мусульманской общины и осуществлённой УМГ за последние годы деятельностью. Представители УМГ предоставили информацию по запланированным мероприятиям.

Председатель госагентства пожелал управлению успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что в декабре прошлого года Игидов был вновь избран председателем УМГ на следующие пять лет.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии выделило мусульманской общине свыше 800 тысяч долларов.