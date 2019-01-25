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    Грузинский чиновник осведомился о положении дел в мусульманской общине

    В Государственном агентстве по вопросам религии Грузии состоялась встреча с руководством Управления мусульман Грузии (УМГ)

    Тбилиси. 25 января. REPORT.AZ/ В Государственном агентстве по вопросам религии Грузии состоялась встреча с руководством Управления мусульман Грузии (УМГ).

    Как передаёт грузинское бюро Report, председатель госагентства Заза Вашакмадзе принял председателя УМГ Гаджи Рамина Игидова и муфтия управления Гаджи Ясина Алиева.

    На встрече Вашакмадзе поинтересовался насущными потребностями мусульманской общины и осуществлённой УМГ за последние годы деятельностью. Представители УМГ предоставили информацию по запланированным мероприятиям.

    Председатель госагентства пожелал управлению успехов в дальнейшей деятельности.

    Отметим, что в декабре прошлого года Игидов был вновь избран председателем УМГ на следующие пять лет.

    Ранее сообщалось, что правительство Грузии выделило мусульманской общине свыше 800 тысяч долларов.

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