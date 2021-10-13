Грузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно

"Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно"

Резо Чхиквишвили - один из грузинских актеров, снявшихся в азербайджанском кино. В 1980 году он сыграл роль Рустама в художественном фильме кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Октая Миркасимова "Хочу понять". Двухсерийное экранное произведение с харизматичным грузинским актером было произведено по заказу Центрального телевидения (Москва) на киностудии "Азербайджанфильм". В этом году фильму исполняется 41 год.

Грузинское бюро Report связалось с "Рустамом", который уже около 30 лет живет вдали от родины – в Германии. Заслуженный артист Грузии дал первое интервью азербайджанской прессе.

- Как Вы получили приглашение на фильм Октая Миркасимова?

- Был 1980 год. Я окончил театральный институт и два года работал в театре. С ролью в одной театральной пьесе я внезапно стал очень популярным в Грузии. Мое приглашение в азербайджанское кино было связано с режиссером Омаром Гвасалия, который дружил с Октаем Миркасимовым. Кажется, они даже учились вместе в Москве. Затем меня пригласили на пробы в Баку. Со мной был великий актер Эдишер Магалашвили, который должен был сыграть роль моего отца. В Баку нас встретили радушно. Мы сыграли одну сцену вместе и вернулись в Тбилиси. После мне позвонили и сказали, что в Москве меня утвердили. Я встретил эту новость с большой радостью. Но Эдишера Магалашвили на роль не утвердили. Конечно, это было немного обидно. Играть с грузинским актером было бы намного удобнее. Роль Рустама была для меня дебютной и важной ролью. Съемки длились 4-5 месяцев. Это были счастливые времена. Уже прошло более сорока лет. Я скучаю по тем дням...

- В фильме в роли родителей Вашего героя снялись знаменитые актеры Гасанага Турабов и Земфира Садыхова. Вам, как молодому актеру, не имеющему опыта в кино, было трудно сниматься с такими профессиональными актерами?

- Мне было тогда 23 года. Я был начинающим актером. Это был мой первый визит в Азербайджан. Азербайджанцы очень гостеприимный народ. Когда я вспоминаю счастливые моменты жизни, я мысленно возвращаюсь в Баку. Я очень горд, что снимался с известными азербайджанскими актерами. Все они проявляли теплое отношение ко мне. Азербайджанцы - очень искренний народ. Я всегда ценил это качество в людях. Я дружил со своими коллегами. Мы с ними вместе проводили время. Я часто гостил у Октая Миркасимова. Эти отношения я не забуду. Очень скучаю по тем временам. Мечтаю встретиться с Октаем Миркасимовым и другими, и даже поработать в Азербайджане.

Мне самому было удивительно, как я справился с ролью Рустама. Ведь я снимался с незнакомыми мне азербайджанскими актерами. Но они создали такую атмосферу теплоты, что я чувствовал себя свободным. Актеры, играющие моих родителей, питали ко мне родительские чувства, поддерживали меня, относились с теплотой и уважением.

Мне самому было интересно узнать, что фильм до сих пор смотрят и любят. 15 лет назад трое женщин спорили между собой Рустам ли я. Они меня узнали. Несколько лет назад в театре, где я работаю, одна женщина написала мне письмо. Она узнала меня на сцене. Оказалось, она играла в фильме эпизодическую роль.

- Какие моменты во время съемок Вам запомнились больше всего?

- Съемки проходили ежедневно. Однажды с моим участием должны были снять важную сцену. Мы с ребятами всю ночь выпивали, настроение было хорошее. Я думал, что на утро не смогу сыграть роль. Но все прошло безупречно. Могу сказать, что это была одна из самых лучших сцен. Дни с моими азербайджанскими друзьями проходили весело и были наполнены юмором.

Воспоминания об Азербайджане никуда не исчезли. Несмотря на то, что я там провел всего 4-5 месяцев, душа переполняется радостью при одном воспоминании об этой прекрасной стране.

- В фильме Вашим главным партнером была азербайджанская актриса Гамида Омарова. Она снималась в роли Чинары – любимой девушки Рустама. Как проходили съемки с Гамидой Омаровой?

- Были определенные сложности во время совместных сцен. Мы играли любовную пару, были сцены с поцелуями, сцены объятий. Когда ты не знаешь партнершу, трудно сыграть в тандеме. И еще в то время я был уже влюблен. Это создавало проблемы. Для профессионального и опытного актера это не доставляет трудностей. Настолько я помню, сперва снимали как раз эти сцены. После нескольких дней съемок скованность прошла, мы привыкли друг к другу. Гамида мне очень помогла.

- Продолжились ли Ваши связи с Азербайджаном после съемок фильма? Получали ли новые приглашения?

- После этого фильма началась моя большая карьера в кино, театре и телевидении. В 1981 году я снялся в фильме германского производства "Если бы Земля не была круглой..." вместе с Расимом Балаевым. Раньше поддерживал связь с Октаем. В начале 90-х годов жизнь изменилась. Судьба перебросила меня в Германию. Я уже 27 лет живу в этой стране.

Несколько лет назад я был членом жюри на фестивале, который проходил в Батуми. Там был и азербайджанский режиссер, имени которого к сожалению не помню. Он меня узнал. Мои связи с Азербайджаном не прекращаются. Я хочу, чтобы эти дружественные отношения не прекращались. К сожалению роль Рустама была первой и последней в азербайджанском кино. Потом начал сниматься в грузинских фильмах, выступал в театре и на телевидении. Снимался также в Москве, Киеве.

- В финале фильма Рустам и Чинара встречаются и жалеют о потерянной любви. Как Вы считаете, можно ли снять продолжение картины спустя 40 лет?

- Надо об этом подумать (смеется). Я видел фотографии Гамиды в интернете. Она очень хорошо выглядит. Думаю, было бы интересно снять продолжение фильма. Снято много фильмов, но не все они удачные. Удачные фильмы живут очень долго. Если актеры спустя 40 лет выглядят хорошо и у них есть накопленный годами опыт, почему бы не реализовать такой проект? Я был бы рад сняться в продолжении этого фильма и в любом другом проекте. Уже 41 год я не был в Баку. Мне надо обязательно вернуться в этот прекрасный город. Скучаю по улицам Баку. Они в моих воспоминаниях. Воспоминания, связанные с Азербайджаном, всегда дарят мне тепло.

- Азербайджанским любителям кино будет интересно узнать о Вашей личной жизни и нынешней деятельности.

- Живу в городе Эссен. У меня был контракт с немецким театром "Grillo-Theater" на 1 год, но потом его продлили. Проект реализовывался в Тбилиси, но затем его перенесли в Эссен. Я играл главную роль. Уже 27 лет я работаю в этом театре. Я изучал немецкий. Поначалу было сложно, я даже подумывал вернуться в Грузию. Раньше я был моложе всех в театре, а сейчас я старше всех. Мне 64 года, через полтора года я попрощаюсь с театром и выйду на пенсию. Я признанный и уважаемый актер в Германии. Меня приглашают в Тбилиси на съемки. Я хочу вернуться в Тбилиси навсегда. Что касается семьи, у меня двое сыновей – Левану 35, Александру 31. Один живет в Берлине, другой - в Штутгарте. Они получили хорошее образование в Германии, а затем в США и Голландии. Младший женат, а старший вот-вот женится. Внуков пока нет.

Я очень благодарен судьбе. Я люблю Грузию и даже здесь стараюсь показывать грузинскую душу и характер. И здесь ищу своих, хочу с ними общаться. Наверное все кавказцы такие. Мы ищем и находим друг друга. Очень часто встречаюсь с друзьями-грузинами. Здесь хорошо, но на родине лучше.

- Чтобы Вы хотели передать азербайджанцам и Вашим партерам по фильму?

- Передайте, пожалуйста, мой большой поклон и любовь к Азербайджану и азербайджанцам. Мне правда очень хочется вновь пережить те прекрасные чувства.

Дружеские отношения между нашими народами всегда были на высоком уровне. Мы должны ценить и сохранить эти отношения. Мы должны любить, уважать и ценить друг друга.

- Благодарим за искреннюю беседу и за то, что так бережно храните теплые воспоминания об Азербайджане.

P.S. Черно-белые фотографии для интервью любезно представлены актером из личного архива.