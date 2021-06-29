Грузинские военнослужащие примкнули к учениям НАТО в Черном море

Грузинские военнослужащие принимают участие в многонациональных учениях НАТО Sea Breeze-2021, которые стартовали минувшим днем в Черном море.

Грузинские военнослужащие принимают участие в многонациональных учениях НАТО Sea Breeze-2021, которые стартовали минувшим днем в Черном море.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Согласно информации, к учениям примкнут два патрульных судна Береговой охраны пограничной полиции.

Батальон сил обороны примет участие в учениях в пустынных условиях, а водолазная группа примкнет к водолазно-морским учениям в одесском порту.

К Sea Breeze-2021 также привлечены 5 офицеров МВД и Министерства обороны.

В учениях, организованных совместно военно-морскими силами США и Украины, принимают участие 32 страны. В маневрах, которые продлятся до 10 июля, планируется участие около 5 тыс. военных, 32 кораблей и 40 самолетов.