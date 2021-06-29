О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузинские военнослужащие примкнули к учениям НАТО в Черном море

Грузинские военнослужащие примкнули к учениям НАТО в Черном море Грузинские военнослужащие принимают участие в многонациональных учениях НАТО Sea Breeze-2021, которые стартовали минувшим днем в Черном море.
В регионе
29 июня 2021 г. 11:40
Грузинские военнослужащие примкнули к учениям НАТО в Черном море

Грузинские военнослужащие принимают участие в многонациональных учениях НАТО Sea Breeze-2021, которые стартовали минувшим днем в Черном море.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Согласно информации, к учениям примкнут два патрульных судна Береговой охраны пограничной полиции.

Батальон сил обороны примет участие в учениях в пустынных условиях, а водолазная группа примкнет к водолазно-морским учениям в одесском порту.

К Sea Breeze-2021 также привлечены 5 офицеров МВД и Министерства обороны.

В учениях, организованных совместно военно-морскими силами США и Украины, принимают участие 32 страны. В маневрах, которые продлятся до 10 июля, планируется участие около 5 тыс. военных, 32 кораблей и 40 самолетов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hərbçiləri NATO-nun Qara dənizdəki təlimlərinə qatılıb

Самое важное

МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках
МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках
29 июня 2021 г. 11:03
В Баку начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Баку начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения
28 июня 2021 г. 12:49
Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов
Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов
27 июня 2021 г. 13:57
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
26 июня 2021 г. 21:46
Ильхам Алиев: Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей
Ильхам Алиев: Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей
26 июня 2021 г. 21:13
Президент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
26 июня 2021 г. 20:34
Президент ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке - ОБНОВЛЕНО
26 июня 2021 г. 16:15
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Закир Гасанов: Турция играет большую роль в боевой подготовке азербайджанской армии
Закир Гасанов: Турция играет большую роль в боевой подготовке азербайджанской армии
26 июня 2021 г. 12:58
В Гадруте установлен памятник Железный кулак
ФотоВ Гадруте установлен памятник "Железный кулак"
26 июня 2021 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi