Грузинские таможенники конфисковали у граждан Азербайджана золотые изделия

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ На погранично-пропускном пункте "Сыныг керпю" на грузино-азербайджанской границе обнаружили незадекларированные золотые изделия.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила Служба доходов министерства финансов Грузии.

У граждан Азербайджана З.Р. и И.Р. конфисковали ручной багаж и имеющиеся при них золотые изделия общим весом 171.29 грамм на сумму 11 804,56 лари (4 428 долларов).

В соответствии с законодательством, граждане Азербайджана оштрафованы на сумму, равную стоимости ювелирных изделий.

На погранично-пропускном пункте также задержали гражданина Азербайджана при попытке провезти в Грузию сигареты в количестве 560 штук.

Сигареты были конфискованы, а задержанный оштрафован на 1 000 лари (375 долларов).