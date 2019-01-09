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    Грузинские таможенники конфисковали у граждан Азербайджана золотые изделия

    Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ На погранично-пропускном пункте "Сыныг керпю" на грузино-азербайджанской границе обнаружили незадекларированные золотые изделия. 

    Как сообщает местное бюро Report, информацию распространила Служба доходов министерства финансов Грузии. 

    У граждан Азербайджана З.Р. и И.Р. конфисковали ручной багаж и имеющиеся при них золотые изделия общим весом 171.29 грамм на сумму 11 804,56 лари (4 428 долларов).

    В соответствии с законодательством, граждане Азербайджана оштрафованы на сумму, равную стоимости ювелирных изделий. 

    На погранично-пропускном пункте также задержали гражданина Азербайджана при попытке провезти в Грузию сигареты в количестве 560 штук. 

    Сигареты были конфискованы, а задержанный оштрафован на 1 000 лари (375 долларов). 

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