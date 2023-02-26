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Грузинские спасатели завершили миссию в Турции и вернулись в страну

Грузинские спасатели завершили миссию в Турции и вернулись в страну Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили поисково-спасательные операции после разрушительного землетрясения в Турции.
В регионе
26 февраля 2023 г. 06:44
Грузинские спасатели завершили миссию в Турции и вернулись в страну

Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили поисково-спасательные операции после разрушительного землетрясения в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что грузинские спасатели вернулись на родину специальным чартерным рейсом.

В Тбилисском международном аэропорту спасателей встретили заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, которые поблагодарили участников гуманитарной операции за проявленную самоотверженность в ходе выполнения миссии.

Часть грузинских спасателей со спасательной техникой и снаряжением вернется на родину по суше.

Всего в ликвидации последствий стихийного бедствия и аварийно-спасательных мероприятиях участвовало около 200 спасателей.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Согласно последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 44 218 человек.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую страну были направлены силы и средства МЧС в целях поддержки ликвидации последствий стихийного бедствия. Помимо этого, в Азербайджане была развернута масштабная кампания по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения, к которой присоединились госструктуры, неправительственные организации, а также рядовые граждане.

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