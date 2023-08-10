О нас

Грузинские спасатели ведут поиски 12 человек после оползня в Шови

Грузинские спасатели ведут поиски 12 человек после оползня в Шови Спасатели, по данным на утро четверга, все еще ведут поиски еще 12 человек, пропавших после схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети).
В регионе
10 августа 2023 г. 12:35
Грузинские спасатели ведут поиски 12 человек после оползня в Шови

Спасатели, по данным на утро четверга, все еще ведут поиски еще 12 человек, пропавших после схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети).

Как передает Report, об этом заявил мэр Онского района Серги Хидашели в эфире телекомпании "Имеди".

"В настоящее время ведутся поиски 12 человек. Я также хотел бы отметить, что все культурные мероприятия, запланированные в муниципалитете в этом году, были отменены и перенесены", - сказал он.

По его словам, живая сила и спецтехника ведут поисковые работы на десяти локациях.

"Это большая трагедия. Очень сложно. Местные и центральные власти находятся в ежедневном контакте с членами семей граждан, погибших в этой трагедии", - сказал Хидашели.

Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, из них 19 идентифицированы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian rescuers search for 12 people after landslide in Shovi

Самое читаемое

МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi