Грузинские спасатели ведут поиски 12 человек после оползня в Шови

Спасатели, по данным на утро четверга, все еще ведут поиски еще 12 человек, пропавших после схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети).

Спасатели, по данным на утро четверга, все еще ведут поиски еще 12 человек, пропавших после схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети).

Как передает Report, об этом заявил мэр Онского района Серги Хидашели в эфире телекомпании "Имеди".

"В настоящее время ведутся поиски 12 человек. Я также хотел бы отметить, что все культурные мероприятия, запланированные в муниципалитете в этом году, были отменены и перенесены", - сказал он.

По его словам, живая сила и спецтехника ведут поисковые работы на десяти локациях.

"Это большая трагедия. Очень сложно. Местные и центральные власти находятся в ежедневном контакте с членами семей граждан, погибших в этой трагедии", - сказал Хидашели.

Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, из них 19 идентифицированы.