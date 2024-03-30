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Грузинские спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды

Грузинские спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды Спасатели уже третий день продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе.
В регионе
30 марта 2024 г. 17:36
Грузинские спасатели не могут возобновить поиски пропавшего из-за непогоды

Спасатели уже третий день продолжают поиски 48-летнего Дито Гоголадзе, который попал под лавину в Боржомском районе.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

На данный момент спасательная операция приостановлена из-за ухудшения погоды. Вертолет не может долететь до места схода лавины.

Оползень сошел 28 марта в Бакуриани. Мужчина попал под лавину, которая сошла у села Цихисджвари. Место стихии расположено в 9 километрах от поселка Бакуриани. К спасательной операции подключили вертолет и дроны.

"Черная скала" – так называется место, в направлении которого 28 марта отправились пять снегоходов. Четверым удалось спастись от лавины. Они переведены в безопасное место.

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