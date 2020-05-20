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Села Болнисского района Грузии превратились в "горячие точки"

Грузинские села превратились в "горячие точки"

Грузинские села компактного проживания азербайджанцев - Мушевани (Дялляр) и Гета (Ашагы Гюлявер) Болнисского района остаются "горячими точками".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. 

По его словам, в обоих селах около тысячи человек прошли тест на коронавирус: "В Мушевани отмечен 51, в Гета 18 - случаев заражения". 

Напомним, что число инфицированных COVID-19 в Болниси составляет 160 человек, 66 из которых выздоровели, 3 скончались. 

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