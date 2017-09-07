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    Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за шторма

    Этой ночью в портах приостановлены операции по приему и выпуску судов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сильный шторм на черноморском побережье Грузии парализовал работу портов Поти и Батуми, где  с этой ночи приостановлены операции по приему и выпуску судов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Всю ночь и сегодня с утра бушует шторм на море. Порт закрыли, как только было получено штормовое предупреждение. Сейчас на рейде стоят два судна с грузами, а в самом порту находятся четыре судна", - сообщил капитан порта Вахтанг Тавберидзе.

    По его словам, в настоящее время высота волн на море составляет 4-5 м.

    Аналогичная ситуация в порту Батуми, где шторм также пока не позволяет ни принимать и ни выпускать суда.

    Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Тенгиз Габилия, и здесь на рейде стоят два судна, а в порту застряли три судна.

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