Грузинские политологи: Франция стремится создать новый конфликт на Южном Кавказе

Транзит французской бронетехники с территории Грузии в Армению официально противоречит содержанию соглашения об оборонном сотрудничестве между Баку и Тбилиси, подписанного в Баку 24 апреля этого года.

Транзит французской бронетехники через территорию Грузии в Армению противоречит положениям соглашения об оборонном сотрудничестве между Баку и Тбилиси, подписанного в апреле этого года.

Об этом грузинскому бюро Report заявил руководитель организации “Центр реконструкции и развития - Прозрачный Кавказ” Мубариз Гараев.

По его словам, власти Грузии должны веско аргументировать свою позицию по данному вопросу. “Целью подписания соглашения с Азербайджаном является развитие и укрепление сотрудничества в сфере обороны между странами, а также создание практической основы для реализации программ военного сотрудничества”, отметил эксперт.

М. Гараев добавил, что создание условий для вооружения третьей стороны недопустимы, поскольку могут нарушить стабильность на Кавказе.

Политический обозреватель Леван Чхеидзе в свою очередь заявил, что отправку Францией оружия в Армению следует рассматривать в более широкой перспективе: “Франция хочет, воспользовавшись геополитической ситуацией в мире, создать новый конфликт на Кавказе.

Чхеидзе отметил, что продажа оружия Францией Армении направлена не только против Азербайджана, но также является посланием для таких региональных игроков, как Иран и Турция: “Официальный Париж стремится играть более активную роль в регионе”.

Эксперт Васо Капанадзе призвал осудить подобные шаги Франции по вооружению Армении, поскольку они могут нанести ущерб двусторонним отношениям со странами региона: “Решение вооружать Ереван в корне неверно. И вместо того, чтобы создать условия для мира в регионе, Париж продолжает вооружать Ереван. Это ошибочный шаг”.

Также, по его словам, Франция, вместо того чтобы заняться своими внутренними проблемами, пытается вмешиваться в дела региона Южного Кавказа.