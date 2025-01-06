Грузинские политики: Европейские псевдолибералы пытаются скрыть существующие проблемы

Роспуск правительств, повторные выборы и другие политические кризисы в ряде европейских стран создают ощущение нестабильности и ставят под вопрос их мирное и прогрессивное будущее. Как сообщает Report, об этом написала в соцсетях член грузинской полити

Роспуск правительств, повторные выборы и другие политические кризисы в ряде европейских стран создают ощущение нестабильности и ставят под вопрос их мирное и прогрессивное будущее.

Как сообщает Report, об этом написала в соцсетях член грузинской политической партии "Сила народа" Тамта Мегрелишвили.

По ее мнению, политический кризис в Европе уже невозможно скрывать - Австрия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия, Румыния, Болгария находятся в сложной политической ситуации.

Мегрелишвили отмечает, что на этом фоне необходимо еще раз осознать важность осторожности грузинского правительства. По ее словам, упомянутые страны не смогли справиться с текущей зоной политической турбулентности и находятся в глубоком кризисе.

"На фоне этого хаоса мы должны еще раз осознать важность политических шагов правящей команды в Грузии и предотвратить искусственно созданные препятствия мирному и стабильному развитию страны", - подчеркнула политик.

Другой член партии "Сила народа" Тамар Чибурданидзе заявила, что в Европе существует серьезный политический кризис.

"В восьми странах ожидаются смены правительств. Трамп призывает короля Великобритании распустить парламент и назначить досрочные выборы. Он также критикует Канаду. Новая политика Америки атакует Европу и Великобританию, заменяет военную политику на мирную, готовится к новым политическим процессам между Америкой и Китаем", - заявляет она.

Чибурданидзе утверждает, что в Грузии понимают, что в 2025 году их ждут новые вызовы, справившись с которыми, можно уберечь Грузию от разгорающихся в регионе конфликтов.

Член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе в свою очередь назвал политические процессы в Европе "идиократией".

Он сравнил эти процессы с текущими политическими событиями в Грузии:

"Идиократия в Европе"...

В Европе:

* Правительства Германии и Нидерландов распались

* Во Франции правительственный кризис

* Испания не может утвердить бюджет

* Бельгия осталась без правительства

* Канцлер Австрии подал в отставку

* В Болгарии ждут новых выборов

В Грузии:

* Правительство утверждено

* Бюджет принимается

* Президент избран

Политический аналитик Кия Абашидзе заявил, что недопустимо вмешательство политиков стран Европы, переживающих серьезный кризис, во внутренние дела Грузии:

"В настоящее время некоторые европейские страны переживают кризис. Они игнорируют свои проблемы и отвлекают правительство, требуя проведения фиктивных демократических выборов в Грузии", - отметил он.

По словам эксперта, в настоящее время псевдолиберальные зарубежные СМИ в Европе пытаются скрыть или нивелировать масштабы проблем.

"Совершенно недопустимо, чтобы безвольные иностранные акторы, не видя своих проблем, требовали проведения "демократических выборов" в Грузии. Вместо того чтобы отнимать у грузинского правительства время своими надуманными претензиями, им лучше заняться внутриевропейским кризисом. Хотя псевдолиберальные зарубежные СМИ пытаются нивелировать проблемы, социальные сети и многочисленные СМИ хотя бы пытаются освещать политический кризис в Европе", - подчеркнул Абашидзе.