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Грузинские полицейские обнаружили тела 12 сотрудников ресторана

Грузинские полицейские обнаружили тела 12 сотрудников ресторана Сотрудники МВД Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури.
В регионе
14 декабря 2024 г. 22:02
Грузинские полицейские обнаружили тела 12 сотрудников ресторана

Сотрудники МВД Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"На втором этаже индийского ресторана в Гудаури, где была обустроена спальня, обнаружены тела 12 человек, которые, по всей вероятности, были трудоустроены на этом объекте. Предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. Также, по предварительной версии следствия, вблизи спальни в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который, предположительно включили вчера после отключения света", - говорится в заявлении.

Отмечается, что из 12 погибших только один являлся гражданином Грузии. В связи со случившимся проводятся оперативные следственные мероприятия, на месте работают эксперты-криминалисты.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в МВД Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın kurort obyektində 12 nəfərin meyiti aşkarlanıb

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