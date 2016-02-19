Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Грузинские отели намерены развить систему "все включено".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил руководитель Национальной администрации туризма страны Георгий Чоговадзе.

"Сейчас гостиниц, которые работают по классической системе "все включено", не очень много. Но их становится больше. Этому процессу способствует то, что в закрытых для россиян Турции и Египте такой опыт был главным. Там по системе all inclusive отдыхали, наверное, процентов 95 туристов. Нам тоже надо над этим думать и бизнес на это ориентировать", - заявил он.

Отметим, что больше всего туристов в Грузию прибывают из Турции, Азербайджана, России, Армении и Ирана.