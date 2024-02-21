Грузинские НПО приняли заявление в связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида

Главы более 50 действующих в Грузии неправительственных организаций (НПО), общественно-политические и религиозные деятели более 10 стран приняли заявление в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Главы более 50 действующих в Грузии неправительственных организаций (НПО), общественно-политические и религиозные деятели более 10 стран приняли заявление в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает грузинское бюро Report, по инициативе "Азербайджанского дома" в Грузии были направлены письма премьер-министру, президенту, парламенту, главе МИД, омбудсмену страны, руководителям дипломатического корпуса, а также в тбилисские офисы ООН и Совета Европы, а также в ЮНИСЕФ, ОБСЕ и другие международные структуры.

Директор "Дома Азербайджана" в Грузии Махаббат Иманов заявил, что главной целью принятия заявления является признание Ходжалинской трагедии, совершенной армянами 32 года назад, актом геноцида против азербайджанского народа.