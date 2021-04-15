Грузинские миротворцы покинут Афганистан

Сегодня (14 апреля - ред.) НАТО решило поэтапно приостановить свою миссию в Афганистане до сентября этого года. Поэтому по согласованному с НАТО графику грузинские подразделения также покинут Афганистан

"Сегодня (14 апреля - ред.) НАТО решило поэтапно приостановить свою миссию в Афганистане до сентября этого года. Поэтому по согласованному с НАТО графику грузинские подразделения также покинут Афганистан".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он сказал, что Грузия ведет интенсивные консультации со своим стратегическим партнером, США, и грузинский контингент будет выведен из Афганистана после заключения соглашения.

Премьер поблагодарил всех грузинских военнослужащих, которые внесли достойный вклад в процесс евроатлантической интеграции Грузии и приняли участие в сложной и ответственной миссии.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия присоединилась к Миссии решительной поддержки НАТО (RSM) в Афганистане в 2004 году, и 860 грузинских военнослужащих до сих пор несут службу в контингенте Альянса в Афганистане.

Отметим, что с 1 мая этого года НАТО начнет вывод войск из Афганистана.