Грузинские миротворцы покинут Афганистан

"Сегодня (14 апреля - ред.) НАТО решило поэтапно приостановить свою миссию в Афганистане до сентября этого года. Поэтому по согласованному с НАТО графику грузинские подразделения также покинут Афганистан".
Как сообщает местное бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он сказал, что Грузия ведет интенсивные консультации со своим стратегическим партнером, США, и грузинский контингент будет выведен из Афганистана после заключения соглашения.
Премьер поблагодарил всех грузинских военнослужащих, которые внесли достойный вклад в процесс евроатлантической интеграции Грузии и приняли участие в сложной и ответственной миссии.
Гарибашвили подчеркнул, что Грузия присоединилась к Миссии решительной поддержки НАТО (RSM) в Афганистане в 2004 году, и 860 грузинских военнослужащих до сих пор несут службу в контингенте Альянса в Афганистане.
Отметим, что с 1 мая этого года НАТО начнет вывод войск из Афганистана.