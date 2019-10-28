Грузинские каналы подверглись кибератаке

Грузинские телекомпании Imedi, Maestro и GDS в понедельник подверглись массовой кибератаке.

Как передает Report, об этом написал глава информационной службы Imedi Ираклий Чихладзе у себя на странице в Facebook.

"На телекомпании Imedi, Maestro и GDS по предварительным данным совершена кибератака, из-за которой примерно 20 минут была парализована внутренняя сеть телеканала. Мы не могли получать материалы из Тбилиси и регионов. Были отключены и компьютеры в монтажной. На данный момент телекомпания работает в ограниченном режиме", - написал Чихладзе, сообщает ТАСС.

Руководство телеканалов заявляет, что некоторые дорогостоящие компьютеры выведены из строя и их невозможно восстановить. Несмотря на это, Imedi удалось выпустить в эфир информационную программу "Хроника" в 17:00.

О кибератаке заявило и руководство Первого канала Общественного вещателя Грузии. Там заявляют, что в течение определенного времени были повреждены сеть, сайт, а также выведена из строя работа радиостанции.

Отметим, что сегодня хакеры взломали и официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили.