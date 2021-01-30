Принадлежащие Грузии грузовики застряли на ирано-азербайджанской границе

На ирано-азербайджанской границе более недели задержаны около 40 принадлежащих Грузии грузовиков.
Как сообщает грузинское бюро Report, иранские таможенники без объяснения причин не разрешают движение машин в сторону Азербайджана.
Водители грузовиков обратились за помощью к правительству Грузии.
Министерство иностранных дел Грузии приняло этот вопрос к сведению. На днях консул Грузии в Иране Георгий Сахлтхуцишвили встретился с водителями и поинтересовался их нуждами. Дипломат также встретился с начальниками таможенного терминала и руководителем погранично-пропускного пункта.
Вчера через границу было разрешено передвижение нескольких грузовиков. Процесс будет продолжаться поэтапно.
Посольство Грузии в Иране поддерживает контакты с соответствующими госструктурами для ускорения процесса возвращения водителей в Грузию.