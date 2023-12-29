Грузинские фармкомпании оштрафованы на $20 млн за спекуляцию с ценами на лекарства

Национальное агентство по конкуренции Грузии оштрафовало четыре фармацевтические компании — "Аверси", "Гефа", PSP и "Мермиси" — за завышение цен на лекарства, используемые для лечения рака.

Национальное агентство по конкуренции Грузии оштрафовало четыре фармацевтические компании — "Аверси", "Гефа", PSP и "Мермиси" — за завышение цен на лекарства, используемые для лечения рака.

Как передает Report, об этом национальный регулятор сообщил на своем сайте.

Законы Грузии о конкуренции запрещают "согласованные действия", направленные на "предотвращение, ограничение и/или искажение" конкуренции на рынке посредством "прямого или косвенного установления цен покупки или продажи или любых других торговых условий".

Агентство заявило, что с января 2021 года по август 2023 года четыре компании вместе работали над установлением высоких цен на 42 лекарства, и было выявлено 23 случая сговора между двумя компаниями, 47 случаев среди трех бизнес-групп и 18 случаев среди всех четырех.

Четыре компании были оштрафованы на общую сумму 50 миллионов лари (19,7 миллиона долларов США); Аверси – на 14 402 425 лари (5 360 000 долларов США); Гефа – на 20 349 336 лари (7 600 000 долларов США); PSP – на 17 094 872 лари (6 367 000 долларов США); и Мермиси – на 951 301 лари (354 300 долларов США).