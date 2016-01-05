​Грузинские эксперты: Получать сегодня большой объем газа из Ирана Грузия не сможет технически

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Получать большой объем газа из Ирана Грузия не сможет технически, считают грузинские эксперты. Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Иранские СМИ распространили информацию, что Тегеран ведет переговоры с Тбилиси по поводу поставок природного газа в Грузию через Армению. Объем поставленного природного газа должен составлять до 300-500 млн. кубических футов.

По мнению эксперта Гии Хухашвили, сегодня иранский газ в таком объеме не получает даже Армения. "Мне непонятно, какими техническими средствами можно это осуществить. Диаметр трубы, по которому газ из Ирана поставляется в Армению, составляет 700 мм, и ее пропускная способность ровно такова, сколько требуется одной теплоэлектростанции. Исходя из этого, министр энергетики должен нам сказать, как Грузия собирается получать иранский газ. Если это проект долгосрочный, то в будущем, разумеется, можно все сделать, а сегодня говорить об этом несерьезно", - заявил Гия Хухашвили.

О технических проблемах в связи с получением газа из Ирана говорит и эксперт Леван Каландадзе."Получать газ из Ирана сегодня невозможно технически. И, если в будущем осуществится реабилитация газопровода, то, возможно, недлинный перечень стран, поставляющих газ Грузии, пополнит и Иран", - отметил Леван Каландадзе.

Ранее министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявлял, что Тбилиси не исключает, что будет закупать природный газ у Ирана в случае, если Тегеран предложит нам конкурентоспособную цену.