Грузинские эксперты: Отставкой президент Армении обособил себя от проблем в стране

"Отставка президента, конечно, свидетельствует о серьезном внутриполитическом кризисе в Армении. По сути, этот кризис имеет место после решительной победы Азербайджана во второй карабахской войне".

"Отставка президента, конечно, свидетельствует о серьезном внутриполитическом кризисе в Армении. По сути, кризис в Армении развивается после решительной победы Азербайджана во Второй карабахской войне".

Об этом грузинскому бюро Report заявил известный политолог Бадри Начкебия, комментируя причины отставки президента Армении Армена Саркисяна.

По словам грузинского эксперта, у Саркисяна были напряженные отношения с премьер-министром Николом Пашиняном, и его отставка, скорее всего, была направлена на преодоление этих проблем: "Отсутствие опытного политика в новом политическом истеблишменте Армении свидетельствует об институциональном кризисе в стране. Модель парламентской республики в Армении также переживает очень серьезный застой".

По мнению Б.Начкебия, на политической арене Армении существуют очень серьезные противоречия: "Оппозиционные партии обвиняют Пашиняна во всех проблемах. Думаю, что в нынешней ситуации Пашинян попытается укрепить свои позиции путем кадровых перестановок. Он также попытается привлечь на свою сторону некоторых оппозиционеров. На мой взгляд, в любом другом случае, если Пашинян не предпримет действенных шагов, к власти в Армении могут вернуться такие люди, как бывший президент Роберт Кочарян и представители "карабахского клана"".

Другой грузинский политолог, Гела Васадзе, считает, что во время президентства Саркисяна в Армении произошел ряд серьезных событий, которые были не в пользу страны: "Скорее всего, глава государства просто не захотел продолжать оставаться на посту, тем более, что он не является членом политической команды Никола Пашиняна".

По мнению политического обозревателя, отставка Саркисяна была вызвана целым комплексом причин: "До очередных президентских выборов оставался год. У него действительно не было никаких полномочий и поэтому он не хотел брать на себя ответственность за то, что будет происходить дальше".

Касаясь вопроса о том, продолжатся ли и дальше громкие отставки в Армении, Васадзе сказал, что настроен скептически: "Потому что другие высокопоставленные должности занимают члены команды Пашиняна. Фактически, с уходом президента в отставку был закреплен полный контроль над командой. Однако глобально это ничего не изменит, потому что премьер-министр Армении и так обладает всеми полномочиями правительства".