Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил один из парламентариев Георгий Ломая.

"Мы не планируем посещение Москвы. Да, наша поездка была запланирована, мы получили приглашение. На международном парламентском форуме должны были состояться встречи, как с абхазской, так и с осетинской стороной... Однако после случившихся инцидентов в Грузии, безусловно, все это отменяется", - сказал Ломая журналистам.